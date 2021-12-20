Курс валют на 25.11.2021: долар не зупиняє свого зростання

Національний банк України оновив курс валют на 25 листопада 2021 року.

Курс валют на 25.11.2021: злотий, як і раніше, залишається слабкою валютою

100 доларів США – 2692 грн (26,92 за долар, +6 коп.);

100 євро – 3017 грн (30,17 за євро, -6 коп.);

100 російських рублів – 36,0 грн (3,60 за 10 рублів, +3 коп.);

100 польських злотих – 644 грн (6,44 за злотий, +3 коп.).

Повна інформація знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті НБУ.