Курс валют на 22 травня 2021 року - НБУ

Національний банк України опублікував актуальний курс валют на 22 травня 2021 року. Згідно з даними, основні показники повністю збігаються з рівнем попереднього банківського дня.
Ціна американського долара склала 27,46 гривні за долар, а євро коштує сьогодні 33,51 гривні за 1 євроодиницю.
Офіційні курси валют на 22 травня:
- 1 долар США коштує 27,4665 гривні;
- 1 євро - 33,5174 гривні;
- 1 польський злотий - 7,4294 гривні;
- 1 російський рубль - 0,3729 гривні.
Середня вартість основних валют на готівковому ринку:
- долар: купівля 27,40 гривні, продаж 27,60 гривні за одиницю;
- євро: покупка 33,30 гривні, продаж 33,65 гривні за одиницю.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі