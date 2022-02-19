Курс валют на 22 травня 2021 року - НБУ

Національний банк України опублікував актуальний курс валют на 22 травня 2021 року. Згідно з даними, основні показники повністю збігаються з рівнем попереднього банківського дня.

Ціна американського долара склала 27,46 гривні за долар, а євро коштує сьогодні 33,51 гривні за 1 євроодиницю.

Офіційні курси валют на 22 травня:

1 долар США коштує 27,4665 гривні;

1 євро - 33,5174 гривні;

1 польський злотий - 7,4294 гривні;

1 російський рубль - 0,3729 гривні.

Середня вартість основних валют на готівковому ринку: