Курс валют на 22 травня 2021 року - НБУ

15:30 22 травень Київ, Україна

Національний банк України опублікував актуальний курс валют на 22 травня 2021 року. Згідно з даними, основні показники повністю збігаються з рівнем попереднього банківського дня.

Ціна американського долара склала 27,46 гривні за долар, а євро коштує сьогодні 33,51 гривні за 1 євроодиницю.

Офіційні курси валют на 22 травня:

  • 1 долар США коштує 27,4665 гривні;
  • 1 євро - 33,5174 гривні;
  • 1 польський злотий - 7,4294 гривні;
  • 1 російський рубль - 0,3729 гривні.

Середня вартість основних валют на готівковому ринку:

  • долар: купівля 27,40 гривні, продаж 27,60 гривні за одиницю;
  • євро: покупка 33,30 гривні, продаж 33,65 гривні за одиницю.