Курс НБУ на завтра, 1 квітня: долар дешевшає

1 квітня гривня офіційно зміцнить свій статус як щодо долара, так і щодо євро.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 31 березня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2782,26 гривні (-0,0626 грн);
- 100 євро - 32,6290 гривні (-0,0943 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,86 гривні за долар, курс в покупці - 27,84 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 4 копійки, до 32,69 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2782,26 гривні (-0,0626 грн);
- 100 євро - 32,6290 гривні (-0,0943 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,86 гривні за долар, курс в покупці - 27,84 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 4 копійки, до 32,69 гривні за євро.
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