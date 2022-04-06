Курс НБУ на 9 липня: долар буде по 27,29 грн

Євро продовжує повільне зростання. Завтра, 9 липня, він подорожчає на 3 копійки, долар, навпаки - трохи впаде в ціні.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в четвер, 8 липня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2728,62 гривні (-0,0131 грн);
- 100 євро - 3231,91 гривні (+0,0281 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 6 копійок - до 27,33 гривні, в покупці - до 27,30 гривні. Курс євро в продажу показав ще більш впевнене зростання і піднявся на 22 копійки - до 32,40 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2728,62 гривні (-0,0131 грн);
- 100 євро - 3231,91 гривні (+0,0281 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 6 копійок - до 27,33 гривні, в покупці - до 27,30 гривні. Курс євро в продажу показав ще більш впевнене зростання і піднявся на 22 копійки - до 32,40 гривні за євро.
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