Курс НБУ на 9 липня: долар буде по 27,29 грн

19:38 08 липня Київ, Україна

Євро продовжує повільне зростання. Завтра, 9 липня, він подорожчає на 3 копійки, долар, навпаки - трохи впаде в ціні.
 
Про це свідчать дані на сайті НБУ в четвер, 8 липня.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2728,62 гривні (-0,0131 грн);

- 100 євро - 3231,91 гривні (+0,0281 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 6 копійок - до 27,33 гривні, в покупці - до 27,30 гривні. Курс євро в продажу показав ще більш впевнене зростання і піднявся на 22 копійки - до 32,40 гривні за євро.