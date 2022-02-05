Курс НБУ на 7 лютого: долар подешевшав на 13 копійок

20:06 04 лютий Київ, Україна

Національний банк України на понеділок, 7 лютого, установив офіційний курс вітчизняної валюти до американського долара на рівні 28,14 грн.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.



Порівняно з попереднім робочим днем, 4 лютого, долар подешевшав на 13 копійок.



Офіційний курс євро на 7 лютого встановлено на рівні 32,27 грн.. Євро подорожчало на 36 копійок.