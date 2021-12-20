Курс НБУ: гривня продовжує зміцнюватися

20:00 10 грудень Київ, Україна

Згідно з офіційними даними Нацбанку на вечір п'ятниці, долар та євро продовжують дешевшати: долар упав майже на 8 копійок, євро – на 22.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2702,41 гривні (-0,0772 грн);



– 100 євро – 3045,21 гривні (-0,2252 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу знизився ще на 15 копійок – до 26,92 гривні за долар, у купівлі впав на 13 копійок – 27,05 гривні за долар. Курс євро у продажу просів на 21 копійку – 30,38 гривні за євро.