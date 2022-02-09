Курс НБУ: долар продовжує дешевшати

06:13 19 травень Київ, Україна

Згідно з офіційним курсом Нацбанку, гривня продовжує посилювати свої позиції, вона подорожчала на 12 копійок.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2743,68 гривні (-0,1182 грн);



- 100 євро - 3353,19 гривні (+0,0870 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 12 копійок - 27,42 гривні. Курс в покупці просів також на 12 копійок - до 27,40 гривні за долар. Євро в продажу зміцнився на 4 копійки - 33,49 гривні за євро.