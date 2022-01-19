Курс на міжбанку в середу, 5 травня

14:23 05 травень Київ, Україна

Відкриття міжбанку ознаменувалося падінням євро, який втратив 22 копійки на покупці і 21 копійку на продажу, долар впав на 1 копійку на продажу і залишився незмінним в покупці.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,7850-27,8100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5503-33,5777. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3698-0,3705.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60-27,85 гривні. Євро купують по 33,20 гривні, продають по 33,65 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,67-27,84 гривні, євро - 33,00-33,40 гривні.