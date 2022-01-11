Курс на міжбанку в п'ятницю, 30 квітня

12:47 30 квітень Київ, Україна

До відкриття міжбанку валюти синхронно просіли, євро і долар втратили 1 копійку на купівлі і 2 копійки на продажу.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,7150-27,7400 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5517-33,5820. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3714-0,3719.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60-27,82 гривні. Євро купують по 33,30 гривні, продають по 33,70 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,63-27,75 гривні, євро - 33,27-33,48 гривні.