Курс на міжбанку у четвер, 1 квітня

12:38 01 квітень Київ, Україна

До відкриття міжбанківського валютного ринку євро подешевшав на 4 копійки на купівлі і на 3 копійки на продажу, долар втратив 1 копійку на купівлі і 2 копійки на продажу.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8450-27,8650 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,6816-32,6995. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3695-0,3699.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,70-27,90 гривні. Євро купують по 32,40 гривні, продають по 32,75 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,70-27,80 гривні, євро - 32,35-32,65 гривні.