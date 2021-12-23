Курс на міжбанку у четвер, 15 квітня

12:04 15 квітень Київ, Україна

До відкриття міжбанку валюти злетіли, євро набрав 10 копійок на продажу та купівлі, долар виріс на 4 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8900-27,9150 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,3480-33,3751. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3688-0,3693.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80-28,00 гривні. Євро купують по 33,15 гривні, продають по 33,55 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,90-27,95 гривні, євро - 33,22-33,45 гривні.