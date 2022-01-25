Курс на міжбанку на вечір 7 травня

18:46 07 травень Київ, Україна

До закриття міжбанку обидві валюти продовжили зростання: долар виріс на 1 копійку в покупці і в продажу, євро набрав по 18 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,7300-27,7500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4479-33,4720 грн/євро, торги по рублю - 0,3740-0,3744 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,64-27,85 гривні. Євро купують по 33,15 гривні, продають по 33,55 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,73-27,80 гривні, євро - 33,28-33,50 гривні.