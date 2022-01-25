Курс на міжбанку на вечір 6 травня

20:12 06 травень Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти продовжили зростання: долар піднявся на 2 копійки на купівлі і на продажу, євро додав по 16 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,7200-27,7400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,3028-33,3240 грн/євро, торги по рублю - 0,3709-0,3713 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60-27,80 гривні. Євро купують по 33,10 гривні, продають по 33,47 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,71-27,83 гривні, євро - 33,16-33,40 гривні.