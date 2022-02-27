Курс на міжбанку на вечір 31 травня

19:01 31 травень Київ, Україна

Міжбанк закрився падінням обох валют, долар просів на 6 копійок в купівлі і продажу, євро ж втратив 1 копійку на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4900-27,5100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5103-33,5346 грн/євро, торги по рублю - 0,3749-0,3753 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40-27,58 гривні. Євро купують по 33,25 гривні, продають по 33,60 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,42-27,47 гривні, євро - 33,26-33,42 гривні.