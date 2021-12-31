Курс на міжбанку на вечір 20 квітня

20:41 20 квітень Київ, Україна

До закриття міжбанку долар залишився на своїх позиціях, євро просів на 1 копійку на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0000-28,0200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,7382-33,7540 грн/євро, торги по рублю - 0,3678-0,3682 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,87-28,05 гривні. Євро купують по 33,40 гривні, продають по 33,80 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,93-28,00 гривні, євро - 33,40-33,63 гривні.