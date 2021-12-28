Курс на міжбанку на вечір 23 ​​квітня

18:29 23 квітень Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти злетіли: євро набрав 14 копійок на покупці і продажу, долар виріс на 5 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8700-27,8900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5471-33,5684 грн/євро, торги по рублю - 0,3709-0,3714 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80-28,05 гривні. Євро купують по 33,40 гривні, продають по 33,80 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,96-28,05 гривні, євро - 33,53-33,70 гривні.