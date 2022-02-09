Курс на міжбанку на вечір 18 травня

19:18 18 травень Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти знову пішли вниз: на обох операціях долар просів на 9 копійок, євро на 3 копійки.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4950-27,5150 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4999-33,5242 грн/євро, торги по рублю - 0,3728-0,3732 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40-27,61 гривні. Євро купують по 33,20 гривні, продають по 33,59 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,48-27,55 гривні, євро - 33,17-33,38 гривні.