Курс на міжбанку на вечір 12 травня

19:22 12 травень Київ, Україна

До закриття міжбанку долар виріс на 1 копійку на купівлі і продажу, євро просів на 7 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6000-27,6200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4843-33,5085 грн/євро, торги по рублю - 0,3724-0,3728 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,55-27,75 гривні. Євро купують по 33,30 гривні, продають по 33,70 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,65-27,70 гривні, євро - 33,30-33,50 гривні.