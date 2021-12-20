Курс на міжбанку на вечір 12 квітня

20:44 12 квітень Київ, Україна

До закриття міжбанку, євро виріс на 8 копійок на купівлі і на продажу, долар не змінив позиції.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9400-27,9600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2066-33,2276 грн/євро, торги по рублю - 0,3601-0,3605 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80-27,98 гривні. Євро купують по 32,93 гривні, продають по 33,28 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,82-27,92 гривні, євро - 33,00-33,12 гривні.