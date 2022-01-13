Курс на міжбанку на ранок 29 квітня

11:43 29 квітень Київ, Україна

До відкриття міжбанку євро додав 8 копійок в купівлі і продажу, долар просів на 4 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,7700-27,7900 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5211-33,5453. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3716-0,3721.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,65-27,85 гривні. Євро купують по 33,30 гривні, продають по 33,70 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,71-27,79 гривні, євро - 33,37-33,58 гривні.