Курс на міжбанку на ранок 27 квітня

12:17 27 квітень Київ, Україна

До відкриття міжбанку валюти синхронно просіли: долар і євро втратили 7 копійок на покупці і на продажу.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8200-27,8400 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5592-33,5833. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3710-0,3714.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,70-27,90 гривні. Євро купують по 33,35 гривні, продають по 33,75 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,76-27,82 гривні, євро - 33,30-33,50 гривні.