Курс на міжбанку 28 квітня

12:23 28 квітень Київ, Україна

До відкриття міжбанку євро впав на 4 копійки в покупці і на 5 копійок в продажу, долар виріс на 2 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,7300-27,7500 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5089-33,5303. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3701-0,3707.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,65-27,85 гривні. Євро купують по 33,30 гривні, продають по 33,65 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,71-27,80 гривні, євро - 33,20-33,50 гривні.