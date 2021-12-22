Курс долара після тривалого підйому знизився на 3 копійки

08:13 22 грудень Київ, Україна

Як повідомляє Національний банк України (НБУ), на 22 грудня 2021 року офіційний курс американського долара встановлено на рівні 27,25 гривні за долар. Проти курсу попереднього банківського дня заявлений курс упав на 3 копійки.

Офіційний курс гривні до долара на 22 грудня встановлено на такому рівні: 27,2598 гривні за 1 долар (-0,0248 грн). При цьому курс долара на 21 грудня становить 27,2846 гривні за 1 долар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після безперервного зростання протягом трьох днів поспіль.

Скриншот (bank.gov.ua)

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, коливатиметься в діапазоні 27,2-27,3 гривні за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піка – 27,4 гривні.