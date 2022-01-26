Курс на міжбанку на вечір п'ятниці

19:28 14 травень Київ, Україна

До закриття міжбанку долар втратив 7 копійок на обох операціях, євро додав 1 копійку на купівлі і на продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6000-27,6200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4153-33,4367 грн/євро, торги по рублю - 0,3732-0,3736 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,54-27,70 гривні. Євро купують по 33,20 гривні, продають по 33,53 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,60-27,66 гривні, євро - 33,15-33,38 гривні.