Коливання євро: 7 травня він знову зростає

06:38 07 травень Київ, Україна

Після затяжних святково-вихідних днів особливо помітно коливання європейської валюти - євро подорожчав на 14 копійок, долар - відносно стабільний.
 
Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після невеликого зростання напередодні. А євро частково відіграв позиції, втрачені в середу.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2772,05 гривні (-0,0134 грн);

- 100 євро - 3327,51 гривні (+0,1378 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на 2 копійки - 27,76 гривні за долар у продажу. Курс в покупці піднявся на 3 копійки - до 27,74 гривні за долар. Євро в продажу підскочив на 21 копійку - 33,48 гривні за євро.