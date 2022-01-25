Коливання євро: 7 травня він знову зростає

Після затяжних святково-вихідних днів особливо помітно коливання європейської валюти - євро подорожчав на 14 копійок, долар - відносно стабільний.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційний курс долара знизився після невеликого зростання напередодні. А євро частково відіграв позиції, втрачені в середу.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2772,05 гривні (-0,0134 грн);
- 100 євро - 3327,51 гривні (+0,1378 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на 2 копійки - 27,76 гривні за долар у продажу. Курс в покупці піднявся на 3 копійки - до 27,74 гривні за долар. Євро в продажу підскочив на 21 копійку - 33,48 гривні за євро.
Таким чином, офіційний курс долара знизився після невеликого зростання напередодні. А євро частково відіграв позиції, втрачені в середу.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2772,05 гривні (-0,0134 грн);
- 100 євро - 3327,51 гривні (+0,1378 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на 2 копійки - 27,76 гривні за долар у продажу. Курс в покупці піднявся на 3 копійки - до 27,74 гривні за долар. Євро в продажу підскочив на 21 копійку - 33,48 гривні за євро.
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