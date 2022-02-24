Яким був курс валют в українському обміннику 24 лютого

19:42 24 лютий Київ, Україна

Вже понад 14 годин в Україні триває війна, з жертвами та обстрілами військових та цивільних об'єктів. Люди кинули купувати продукти та медикаменти, знімати гроші у банкоматах та міняти валюту.

Більшість обмінників воліли сьогодні взяти вихідний, але є й такі, хто все ж таки ризикнув попрацювати навіть у такий неспокійний час. Щоправда, з колосальним розкидом цінників купівлі та продажу валюти та їх частою зміною протягом дня.



Наприклад, увечері 24 лютого котирування обмінок у Києві коливалися:

долар – купівля в межах 30,10-30,25 гривень , продаж – від 30,30 гривень до 30,45 гривень;

, продаж – від 30,30 гривень до 30,45 гривень; євро – купівля в межах 33,30-34,10 гривень, продаж 34,35 – 33,50 гривень.

І ці котирування – не межа. На піку ранкової безладдя частина найвідчайдушніших обмінників ставила курс продажу долара навіть до 40 гривень. Щоправда, потім все ж таки знизили свої апетити.



«По дорослому» котирували готівкову валюту та банки. Коридор купівлі валюти у них був у межах: по долару від 29,20 до 30 гривень, по євро – у межах від 32,60 до 33,75 гривень. А от із продажу банки взагалі пішли на повний розбій. По долару цінник продажу коливався від 30,10 до 39 гривень, а по євро — в межах від 34 до цілих 45 гривень. Але як і власники фінкомпаній — банкіри неофіційно говорили про те, що в основному працювали на скупку валюти.. У банків за таких «безмежних» цінників покупців було менше, навіть з огляду на всю ситуацію в країні. Тобто громадяни все ж таки не втратили остаточного розуму і продовжують досить тверезо оцінювати ситуацію.



Цікаво складалася ситуація і з покупкою валюти громадянами через мобільні програми. Тут теж спостерігається повний розбрід і хитання. Наприклад, станом на 18:00 за Києвом той же Приватбанк котирував долар у межах 29,25/31,1526 гривень, євро 33,17/35,2112 гривень, а Монобанк оцінював долар у межах 32,00/35,00 гривень та євро - 34,00/39,00 гривень. «Креативілі» за курсом обміну в он-лайні та інші банки з розкидом котирувань в межах до 2-3 гривень за доларом і до 4-6 гривень за євро.



Відчувається, що фінансисти поки що не особливо самі розібралися в ситуації та своїй подальшій курсовій політиці на тлі того, що відбувається, і тому їхнє головне завдання — виставити такі курси, щоб потім «не влетіти» з цінниками на тлі обстановки, що швидко змінюється.





