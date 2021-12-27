Як зміниться курс долара до нового року - прогноз

19:32 27 грудень Київ, Україна

Аналітики зробили прогноз курсу долара до гривні в останній тиждень нового року, на їхню думку, курс не зміниться.



Який був курс минулого тижня

За минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінювався по-різному. Запізнілий курс НБУ ще трохи зростав, на інших сегментах ринку він також скромно знизився.



Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, зріс з 27,25 до 27,27 грн (+0,1%).



Попит та пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрдилінг», за цей же час знизилися з 27,28/27,30 до 27,24/27,26 грн. (-0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара у банках за тиждень знизилися з 27,14/27,34 до 27,10/27,32 (-0,1%).

При цьому спред між середнім продажем та середньою покупкою розширився з 0,7 до 0,8%.



Прогноз на наступний тиждень

Незначний та різноспрямований рух курсу за тиждень говорить про те, що долар по відношенню до гривні знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних значень. Найближчого тижня від нього не варто очікувати сильних рухів (без геополітичного форс-мажору, ймовірність якого, схоже, знижується).



На тижні ми не очікуємо помітної зміни курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися близько 27,2 грн., а готівковий долар у банках торгуватиметься близько 27,1/27,3 грн.