Гривня значно зміцнила позиції, долар сьогодні дорівнює 27,05 грн

Сьогодні вранці Нацбанк істотно зміцнив гривню як щодо долара, так і щодо євро. Гривня до долара зміцнилася на 14 копійок, до євро - на 19.
Курси валют НБУ на 26 липня:
1 долар США - 27,05
1 євро - 31,85
1 польський злотий - 6,97
10 російських рублів - 3,68
1 швейцарський франк - 29,38
1 юань - 4,18
Курси валют НБУ на 26 липня:
1 долар США - 27,05
1 євро - 31,85
1 польський злотий - 6,97
10 російських рублів - 3,68
1 швейцарський франк - 29,38
1 юань - 4,18
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі