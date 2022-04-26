Гривня значно зміцнила позиції, долар сьогодні дорівнює 27,05 грн

Сьогодні вранці Нацбанк істотно зміцнив гривню як щодо долара, так і щодо євро. Гривня до долара зміцнилася на 14 копійок, до євро - на 19.1 долар США - 27,051 євро - 31,851 польський злотий - 6,9710 російських рублів - 3,681 швейцарський франк - 29,381 юань - 4,18