Гривня зміцнилася: курс валют на вечір 15 березня

18:21 15 березень Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку євро і долар втратили 10 копійок на покупці і 11 копійок на продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,7100-27,7300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,0330-33,0541 грн/євро, торги по рублю - 0,3783-0,3787 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60-27,80 гривні. Євро купують по 32,82 гривні, продають по 33,20 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,55-28,50 гривні, євро - 32,80-34,50 гривні.