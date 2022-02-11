Гривня припинила стрімке зростання

06:21 20 травень Київ, Україна

Нацбанк на ранок 20 травня посилив гривню щодо долара ще на дві копійки і на 4 - до євро.



- 100 доларів США - 2741,66 гривні (-0,0202 грн);



- 100 євро - 3348,80 гривні (-0,0439 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 1 копійку - 27,43 гривні. Курс в покупці піднявся також на 1 копійку - до 27,41 гривні за долар. Євро в продажу виріс на 4 копійки - 33,53 гривні за євро.