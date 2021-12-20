Гривня трохи зміцнилася: курс на міжбанку на вечір 9 квітня

20:14 09 квітень Київ, Україна

До закриття міжбанку євро втратив 2 копійки на купівлі і продажу, долар теж просів, на 1 копійку на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9200-27,9400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,1940-33,2178 грн/євро, торги по рублю - 0,3621-0,3625 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80-28,00 гривні. Євро купують по 32,90 гривні, продають по 33,30 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,80-27,85 гривні, євро - 32,92-33,13 гривні.