Гривня демонструє максимальне зростання із серпня

Гривня значно зміцнилася: щодо долара вона виросла на 9 копійок, щодо євро - на 20.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційний курс долара падає п'ятий день поспіль. Нижче курс був лише 20 серпня 2020 року - 27,31 гривні за долар. У свою чергу курс євро впав після дводенного зростання.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2734,49 гривні (-0,0932 грн);
- 100 євро - 3333,48 гривні (-0,1987 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 11 копійок - 27,33 гривні. Курс в покупці також впав на 11 копійок - до 27,31 гривні за долар. Євро в продажу подешевшав на 23 копійки - 33,35 гривні за євро.
Таким чином, офіційний курс долара падає п'ятий день поспіль. Нижче курс був лише 20 серпня 2020 року - 27,31 гривні за долар. У свою чергу курс євро впав після дводенного зростання.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2734,49 гривні (-0,0932 грн);
- 100 євро - 3333,48 гривні (-0,1987 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 11 копійок - 27,33 гривні. Курс в покупці також впав на 11 копійок - до 27,31 гривні за долар. Євро в продажу подешевшав на 23 копійки - 33,35 гривні за євро.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі