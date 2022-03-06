Євро виріс в ціні: курс валют на вечір 7 червня

18:46 07 червень Київ, Україна

До закриття міжбанку долар не змінив своїх позицій, євро виріс на 8 копійок на купівлі і на продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2100-27,2300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,0655-33,0871 грн/євро, торги по рублю - 0,3729-0,3734 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10-27,32 гривні. Євро купують по 32,85 гривні, продають по 33,20 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,10-27,20 гривні, євро - 32,76-33,00 гривні.