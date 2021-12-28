Євро виріс: курс на міжбанку увечері 19 квітня

20:18 19 квітень Київ, Україна

До закриття міжбанку євро зріс на 12 копійок на купівлі і продажу, долар просів на 1 копійку на обох операціях.
Курс валют на вечер 19 апреля: межбанк, наличный и «черный» рынок
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9900-28,0100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5264-33,5475 грн/євро, торги по рублю - 0,3675-0,3680 грн/рубль.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,89-28,05 гривні. Євро купують по 33,25 гривні, продають по 33,65 гривні.

За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,93-28,00 гривні, євро - 33,37-33,50 гривні.