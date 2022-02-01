Євро різко впав у ціні

Євро різко подешевшав, практично повернувшись до вихідних показників. Долар також поступився позиції гривні, вона виросла на 4 копійки.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 12 травня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2763,18 гривні (-0,0426 грн);
- 100 євро - 3349,53 гривні (-0,1775 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 2 копійки, до 27,63 гривні за долар, курс в покупці - до 27,61 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок, до 33,43 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2763,18 гривні (-0,0426 грн);
- 100 євро - 3349,53 гривні (-0,1775 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 2 копійки, до 27,63 гривні за долар, курс в покупці - до 27,61 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок, до 33,43 гривні за євро.
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