Євро продовжує дешевшати

Згідно з даними Нацбанку, українська валюта продовжує напрямок в сторону стабілізації. Чого не скажеш про іноземну валюту - євро і долар дешевшають.
Таким чином, офіційний курс долара знижується шостий день поспіль. Нижче курс був лише 20 серпня 2020 року - 27,31 гривні за долар. У свою чергу курс євро впав до мінімуму за два місяці. Нижче курс був тільки 12 квітня - 33,15 грн/євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2734,00 гривні (-0,0049 грн);
- 100 євро - 3325,77 гривні (-0,0771 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 2 копійки - 27,31 гривні. Курс в покупці також впав на 2 копійки - до 27,29 гривні за долар. Євро в продажу подешевшав на 18 копійок - 33,17 гривні за євро.
Таким чином, офіційний курс долара знижується шостий день поспіль. Нижче курс був лише 20 серпня 2020 року - 27,31 гривні за долар. У свою чергу курс євро впав до мінімуму за два місяці. Нижче курс був тільки 12 квітня - 33,15 грн/євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2734,00 гривні (-0,0049 грн);
- 100 євро - 3325,77 гривні (-0,0771 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 2 копійки - 27,31 гривні. Курс в покупці також впав на 2 копійки - до 27,29 гривні за долар. Євро в продажу подешевшав на 18 копійок - 33,17 гривні за євро.
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