Євро залишився стійким: курс валют на вечір 2 березня

20:52 02 березня Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку курс євро не змінився, долар втратив 9 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9700-27,9900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5779-33,6019 грн/євро, торги по рублю - 0,3749-0,3753 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,82-28,02 гривні. Євро купують по 33,40 гривні, продають по 33,73 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,80-28,70 гривні, євро - 33,40-33,70 гривні.