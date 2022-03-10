Євро обвалився: курс валют на вечір 11 червня

18:03 11 червень Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку євро просів на 25 копійок на купівлі і на продажу, долар подешевшав на 6 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0850-27,1050 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9949-33,0193 грн/євро, торги по рублю - 0,3774-0,3780 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,98-27,15 гривні. Євро купують по 32,75 гривні, продають по 33,10 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,02-27,10 гривні, євро - 32,50-32,95 гривні.