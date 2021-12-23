Євро та долар продовжили зростання: курс валют на вечір 22 грудня

20:05 22 грудень Київ, Україна

Міжбанківський валютний ринок закрився зростанням валют: долар додав на 8 копійок на купівлі та продажу, євро піднявся на 21 копійку на обох операціях.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10-27,30 грн. Євро купують за 30,50 грн, продають по 30,80 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,18-27,25 грн, а євро по 30,55-30,70 грн.