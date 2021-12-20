Євро і долар подорожчали: курс на міжбанку 2 квітня

11:01 02 квітень Київ, Україна

До відкриття міжбанківського валютного ринку євро подорожчав на 6 копійок на покупці і на 7 копійок на продажу, долар додав 1 копійку на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8500-27,8700 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,7460-32,7695. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3646-0,3652.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,70-27,90 гривні. Євро купують по 32,45 гривні, продають по 32,85 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,75-27,85 гривні, євро - 32,52-32,75 гривні.