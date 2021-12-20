Долар виріс на 5 копійок: курс валют на вечір 17 грудня

19:17 17 грудень Київ, Україна

17 грудня міжбанківський валютний ринок закрився зростанням валют: долар додав 5 копійок на купівлі та продажу, євро - 9 копійок на обох операціях.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10-27,30 грн. Євро купують по 30,52 грн, продають по 30,90 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,15-27,24 грн, а євро по 30,60-30,75 грн.