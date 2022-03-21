Долар втрачає позиції: курс міжбанку на 22 червня

13:11 22 червня Київ, Україна

До відкриття міжбанку долар просів на 4 копійки на купівлі і на продажу, євро виріс на 3 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2800-27,3000 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,3813-32,4051. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3768-0,3775.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10-27,32 гривні. Євро купують по 32,15 гривні, продають по 32,60 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,18-27,25 гривні, євро - 32,20-32,48 гривні.