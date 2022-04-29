Долар втрачає позиції: курс валют на вечір 29 липня

19:37 29 липня Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку долар просів на 4 копійки, а євро додав 3 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, міжбанк відкрився в діапазоні 26,9000-26,9200 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 31,8872-31,9082 грн/євро. Торги по російському рублю проходять в діапазоні 0,3669-0,3673 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82-27,02 гривні. Євро купують по 31,65 гривні, продають по 32,00 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,90-27,00 гривні, євро - 31,65-31,95 гривні.