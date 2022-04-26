Долар втрачає позиції: курс валют на вечір 26 липня

19:36 26 липня Київ, Україна

До закриття міжбанку долар просів на 4 копійки в покупці і в продажу, євро ж, навпаки, додав 5 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9900-27,0100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,7753-31,7988 грн/євро, торги по рублю - 0,3643-0,3647 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,95-27,15 гривні. Євро купують по 31,65 гривні, продають по 32,00 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,00-27,10 гривні, євро - 31,71-31,90 гривні.