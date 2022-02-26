Долар стоїть на місці: курс валют на 27 травня

11:22 27 травень Київ, Україна

До відкриття міжбанку долар не зрушив, євро просів на 10 копійок на купівлі і на 9 копійок на продажу.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,5450-27,5650 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,6902-33,7092. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3745-0,3749.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,43-27,61 гривні. Євро купують по 33,40 гривні, продають по 33,75 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,50-27,60 гривні, євро - 33,31-33,58 гривні.