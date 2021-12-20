Долар знову пішов вниз: курс валют на вечір 29 березня

19:51 29 березень Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку євро впав на 3 копійки на купівлі, а на продажу додав 2 копійки, долар втратив 2 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9600-27,9800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9368-32,9604 грн/євро, торги по рублю - 0,3683-0,3688 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,85-28,05 гривні. Євро купують по 32,75 гривні, продають по 33,05 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,80-28,00 гривні, євро - 32,75-32,98 гривні.