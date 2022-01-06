Долар знизився, євро продовжило зростання: курс валют на вечір 6 січня

19:12 06 січень Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку долар втратив 1 копійку на обох операціях, євро виріс у покупці на 8 копійок, та у продажу на 9 копійок.

Нагадаємо, 5 січня торги завершилися в діапазоні 27,4550-27,4750 грн/$, торги з євро завершилися в діапазоні 31,1202-31,1429 грн/євро, торги з рубля - 0,3637-0,3641 грн/руб .



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,38-27,60 грн. Євро купують за 30,80 грн, продають по 31,15 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,50-27,60 грн, а євро по 30,88-31,10 грн.