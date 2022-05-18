Долар продовжив падіння: курс валют на вечір 13 серпня

19:55 13 серпня Київ, Україна

До закриття торгів на міжбанку долар просів на 7 копійок на обох операціях, євро додав 1 копійку в покупці і в продажу.

Нагадаємо, 12 серпня торги завершилися в діапазоні 26,7300-26,7500 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 31,3516-31,3750 грн/євро, торги по рублю - 0,3630-0,3634 грн/руб.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,68-26,85 гривні. Євро купують по 31,23 гривні, продають по 31,55 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,72-26,85 гривні, євро - 31,23-31,44 гривні.