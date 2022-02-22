Долар продовжує зростати

Після істотного падіння долар набирає обертів, 27 травня він подорожчає на 9 копійок.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 26 травня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2754,61 гривні (+0,0908 грн);
- 100 євро - 3367,65 гривні (+0,0122 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 6 копійок, до 27,56 гривні за долар, курс в покупці - до 27,54 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 2 копійки, до 33,70 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2754,61 гривні (+0,0908 грн);
- 100 євро - 3367,65 гривні (+0,0122 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 6 копійок, до 27,56 гривні за долар, курс в покупці - до 27,54 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 2 копійки, до 33,70 гривні за євро.
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