Долар додав 1 копійку: курс валют на вечір 20 серпня

18:43 20 серпня Київ, Україна

До закриття торгів на міжбанку долар виріс на 1 копійку на купівлі і продажу, євро просів на 1 копійку в покупці і не змінився в продажу.

Нагадаємо, 19 серпня торги завершилися в діапазоні 26,6500-26,6700 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 31,1805-31,2039 грн/євро, торги по рублю - 0,3591-0,3594 грн/руб.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,61-26,80 гривні. Євро купують по 31,00 гривні, продають по 31,32 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,75-26,85 гривні, євро - 30,97-31,30 гривні.